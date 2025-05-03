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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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996
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2 хв

Зеленський пояснив, чому Україна не погодилася на травневе перемир’я Путіна

Україна прагне повного завершення війни, а не тиші на травневі свята, як того хоче російський диктатор.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Перемир’я, що його запропонував президент Росії Володимир Путін на 9 травня, — це частина дипломатичної гри.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Гра Путіна в таку штучну „гуманітарну“ місію від 7 до 9 травня зрозуміла. Він 25 років тому, 7 травня, обійняв посаду президента, і немовби іде на зустріч тим сигналам, які США через Віткоффа вже йому запропонували. Безумовне припинення вогню — модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої — бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися. Давайте чесно», — сказав президент.

На думку Зеленського, це більше театральна постановка з боку диктатора.

«Гратися для того, щоб дати м’яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно — тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть з тих чи інших причинах на кремлівську площу на 9 травн, — допомагати Путіну ніхто не буде», — додав президент.

Зеленський ще раз нагадав: якщо росіяни дійсно готові говорити про реальне припинення вогню, тоді ми повинні підтримати американську стратегію і на 30 днів піти на припинення вогню.

«Просто питання в тому, що вони вбивають вас до 7, потім 7 роблять для себе комфортні два або три дні, а потім 11 числа знову атакують нас ракетами. Я просто не бачу в цьому ніякої пропозиції», — сказав він.

Нагадаємо, Росія оголосила перемир’я від опівночі проти 8 травня до опівночі проти 11 травня, йдеться у рішенні Володимира Путіна. У Кремлі пояснили це «гуманітарними міркуваннями» у період Дня перемоги.

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