Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому велика буферна зона не має сенсу.

Про це президент сказав на брифінгу у п’ятницю, 29 серпня.

«Я спробував пояснити колегам. Деякі, до речі, все це правильно розуміють. Тільки ті, хто не розуміють, у якому стані сьогодні, технологічному стані, відбувається війна, пропонують буферну зону 40, 50, 60, я навіть чув про позиції щодо 100 км. Це абсолютно інша історія. Сьогодні важка зброя, і так, у нас знаходиться 10 плюс кілометрів один від одного. Бо все вражається дронами», — зазначив він.

Реклама

Зеленський сказав, що так звана мертва зона вже існує.

«Ця буферна зона, я її називаю мертва зона, хтось називає сіра зона, вона вже існує. Нічого не треба затягувати час, не треба вестися на всякі пункти, умови, додаткові умови від Росії або ще від якихось там тазерів. Буферна зона існує», — каже він.

Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від України, вони, за словами Зеленського, можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій, які вони зайняли, і там розташовуватися.

«Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все виживають. Якщо сторони дадуть командам, дронами виживається на 20 км, буде на 20. Якщо на 40, буде на 40. Відповідна зброя у команд є. Тобто нічого нікуди витягувати не треба, — підсумува президент.

Реклама

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.