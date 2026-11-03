Зеленський пояснив, чому Європі більше не можна покладатися лише на США

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Країни Європи мають разом захищати свої супутники та космічні технології, адже самотужки жодна держава не зможе вберегти їх від знищення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Берлінській безпековій конференції.

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Зеленський попередив Європу про військову загрозу з боку Росії

За словами глави держави, зараз окремі країни, зокрема Німеччина, створюють власні аналоги системи Starlink. При цьому ключовим питанням залишається контроль над подібними технологіями та можливість вирішувати, хто може їх вмикати й вимикати.

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«Безпека — це справді спільний інтерес Європи», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент закликав європейських партнерів реально оцінити військову силу, яку Росія наростила за останні роки.

«Подивіться на військову інфраструктуру, яку Росія розбудовувала останніми роками. Невже все це лише для України? Це занадто багато, щоб бути призначеним лише для однієї країни — для України», — підкреслив він.

Крім того, Зеленський звернув увагу на зміну глобальної системи безпеки та цитату, що пролунала на міжнародній арені.

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«Дозвольте нагадати вам одну заяву: „Америки, яка протягом останніх 80 років була гарантом миру у світі, більше немає“. Ці слова прозвучали в регіоні Перської затоки, і це робить їх особливо показовими», — зазначив президент України.

За словами президента, раніше у світі сильно вірили в Америку як гаранта безпеки, але тепер усім доводиться думати, як не допустити нової великої війни.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у середу, 4 листопада, у Брюсселі відбудуться переговори представників України, США, європейських країн та НАТО. Сторони обговорять гарантії безпеки для України та пакети відновлення країни.

Крім того, 10–11 листопада в Абу-Дабі запланований новий раунд переговорів між Україною та Росією за посередництва США.

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