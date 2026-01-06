Зеленський пояснив, чи готові США контролювати припинення вогню в Україні

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність Сполучених Штатів долучитися до механізмів контролю за майбутнім припиненням вогню.

Про це він заявив під час спілкування з медіа після зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі.

Ключовою темою обговорення став захист від можливих порушень домовленостей з боку Росії. За словами Президента, участь Вашингтона у верифікації безпекових умов є критично важливою для української сторони.

«Дуже предметно ми говорили сьогодні з американською командою щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. Це для нас дуже важливо», — наголосив Володимир Зеленський.

Що відомо про зустріч у Парижі

Сьогодні у Франції розпочалася зустріч «Коаліції охочих», участь у якій візьме президент України Володимир Зеленський.

До неї доєднаються понад 30 посадовців із різних країн світу. США представлятимуть посланці американського лідера Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Повідомлялося, що на саміт до Парижа разом із Зеленським прибув новий керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За реззультатами зустрічі, Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання західних сил.

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував нову Паризьку декларацію як «дуже конкретну», наголосивши, що вона демонструє готовність коаліції та європейських держав працювати заради досягнення миру.

Президент Франції також розповів про основні домовленості після зустрічі.