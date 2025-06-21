- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 730
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський пояснив, де перебуває віцепрем’єр Чернишов
Президент повідомив, які завдання виконує Олексій Чернишов та коли він повернеться до України.
Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський розповів під час розмови з журналістами.
«Те, що мені сказав Шмигаль (прем’єр-міністр України Денис Шмигаль — ред.), у нього (Олексія Чернишева — ред.) відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше — це відкривати хаби в різних країнах, а друге — множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить», — сказав президент.
Зеленський також повідомив, коли Чернишов має повернутися до України.
«Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все», — резюмував він.
Нагадаємо, напередодні з’явилися чутки про начебто втечу Чернишова за кордон через підозру, яку йому готують правоохоронці. Своєю чергою в Міністерстві національної єдності повідомили, що очільник відомства перебуває у плановому відрядженні у країнах Євросоюзу.