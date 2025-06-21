Зеленський пояснив, де перебуває віцепрем’єр Чернишов

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов / © investory.news

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Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський розповів під час розмови з журналістами.

«Те, що мені сказав Шмигаль (прем’єр-міністр України Денис Шмигаль — ред.), у нього (Олексія Чернишева — ред.) відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше — це відкривати хаби в різних країнах, а друге — множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить», — сказав президент.

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Зеленський також повідомив, коли Чернишов має повернутися до України.

«Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все», — резюмував він.

Нагадаємо, напередодні з’явилися чутки про начебто втечу Чернишова за кордон через підозру, яку йому готують правоохоронці. Своєю чергою в Міністерстві національної єдності повідомили, що очільник відомства перебуває у плановому відрядженні у країнах Євросоюзу.