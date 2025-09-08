Зеленський пояснив, де саме готовий зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленськиі і президент РФ Володимир Путін / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості двосторонньої зустрічі з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, але вона не може відбутися на території Росії.

Про це він сказав інтервʼю ABC News.

За словами Зеленського, він неодноразово говорив президенту США Дональду Трампу про свою готовність до зустрічі з російським диктатором у будь-якому форматі.

«Я сказав: „Слухайте, пане президенте, я готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії“. Будь-яка зустріч, двостороння чи тристороння, буде чудово, якщо ви там будете», — переказав він зміст однієї зі своїх розмов з Трампом.

Український президент додав, що погоджувався на умови, запропоновані на початку року — спочатку припинення вогню, потім зустріч.

«Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами. Я не можу поїхати до столиці цього терориста. Це зрозуміло. І він [президент РФ Путін] це розуміє», — сказав Зеленський.

Український лідер впевнений, що недавня пропозиція Путіна провести переговори у Москві була зроблена лише для того, щоб «знову відкласти зустріч, яку ми призначили».

Раніше після візиту до Китаю 3 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не виключав зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським і нахабно запропонував провести переговори в Москві.

Нагадаємо, МЗС України різко відреагували на нову ініціативу Путіна щодо переговорів із Зеленським у Москві.