Україна готова до переговорів про завершення війни: Зеленський назвав умову

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не зацікавлена у прямих переговорах із Києвом, а Володимир Путін «робитиме все, щоб уникнути зустрічі».

Про це Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами.

«Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна. Чи він хоче просто плюнути нам і сказати — „Хто ви? Я без вас буду вирішувати“», — зазначив президент.

Зеленський заявив, що для нього не має значення формат перемовин — головне, щоб Україна була їхнім повноцінним учасником.

«Чесно кажучи, мені все одно, в якому форматі ми можемо закінчити війну. Але не можна це робити без нас. І це важливо. Тобто якщо це „shuttle diplomacy“, коли президент Трамп зустрічається з Путіним, потім президент Трамп зустрічається зі мною, то і Бог з ним, — хай буде такий формат. Я чесно завжди казав, що все одно в якому форматі — ми готові зустрічатись. Це говорить про те, що ми готові зустрічатись, а потім вже — який формат. Це не про те, що нехай буде формат, де вони вдвох за нас вирішують. Ні, це ж без нас», — підкреслив глава держави.

Президент також додав, що Трамп уже «подав Путіну політичні сигнали та паси», але той відповів «чистою брехнею».

«Ми подивимося, як буде далі, але поки що так. Тому для чого Президенту Трампу домовлятися про щось з Путіним, без врахування нашої позиції? Хто сказав, що потім ми цю позицію приймемо? Тобто це не вигідно», — зазначив Зеленський.

Зеленський зауважив, що президенту США зараз потрібен міжнародний успіх, і Київ зацікавлений в тому, щоб Америка його досягла, адже це сприятиме швидшому відновленню України.

«Президенту Трампу після Близького Сходу потрібен успіх, і він цього хоче. А я б теж дуже хотів, щоб в Америки був успіх. Всі щасливі, і ми б були щасливі, війна б закінчилась. Якщо в Америки успіх, значить ми можемо дуже швидко ухвалити рішення щодо відновлення нашої держави, і знайдеться все для цього відновлення. Я точно отримував сигнали від американської сторони. Для нас це важливо знати і розуміти», — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що нові потужні санкції, запроваджені Дональдом Трампом, є не останнім кроком, а прямим сигналом Володимиру Путіну. За словами Зеленського, президент США дав Кремлю чіткий вибір: або сідати за стіл переговорів, або готуватися до отримання Україною далекобійної зброї.