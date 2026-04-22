Зеленський пояснив, як Україна може допомогти розблокувати Ормузьку протоку

Володимир Зеленський

Українські військові долучаться до зустрічі у Лондоні, під час якої Велика Британія та Франція будуть обговорювати спільну місію щодо розблокування Ормузької протоки, зокрема очищення акваторії від мін після завершення конфлікту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ТСН.

«Британія і Франція попросили продовження відповідної конференції, яку вони організовували кілька днів тому, на рівні військових, де ми можемо допомогти… Ми відправили наших військових на цю зустріч до Лондона. Подивимося, що буде після цієї зустрічі», — зазначив він.

Український президент наголосив, що Україна може поділитися із західними партнерами своїм досвідом.

«Ми мали великі серйозні виклики в Чорному морі, і ми розблокували там відповідний коридор. І маємо цей досвід, маємо експертизу — цим поділимося. Які далі кроки, поки що не можу сказати», — повідомив він.

Зеленський нагадав, що Україна уже надсилала свої групи з відповідною експертизою до країн Близького Сходу, де залишилися дуже задоволеними співпрацею.

«З кількома країнами ми підписали відповідні документи щодо "дронової угоди", з кількома країнами ведемо перемовини. І найближчим часом у нас будуть, я впевнений, досягнуто також домовленості. Все це велика перспектива для України, для нашого ВПК», — наголосив він.

Президент додав, що на територіях країн Близького Сходу українські фахівці працювали над захистом «об’єктів цивільної інфраструктури, цивільного населення і деяких баз наших партнерів Британії, США».

Нагадаємо, раніше видання The Times повідомило, що чотири українські мінні тральщики, які зараз пришвартовані у британському Портсмуті, можуть бути частиною британсько-французької місії з відновлення Ормузької протоки.