Зеленський пояснив, які гарантії безпеки визнає Україна

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

В Україні не розглядають «корейську» модель завершення війни. Навіть запровадження режиму припинення вогню буде достатньо, аби почали діяти гарантії безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

«З наших переговорів зрозуміло, якщо Україна „з’їсть те, що поклали на тарілку“, тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити і без нас. Наприклад, в нашій розмові щодо сісфаєра, вони знову переказали російську історію про те, що ми начебто будемо готуватися до наступу, що начебто не можна нам давати паузу. Я говорю: „Я просто не зовсім розумію, яким чином ми порушимо підписані з вами гарантії безпеки, якщо у нас буде реальне завершення війни?“ Як приклад — Південна Корея, яка має гарантії безпеки США, і відповідно розвивалась та розвинулась в круту країну, а Північна Корея — це Північна Корея. І там же немає фінального документа, там немає фінальної мирної угоди на Корейському півострові. Якщо ж у нас буде угода така фундаментальна, і такий довгий її шлях, то хто може порушувати гарантії безпеки, хто собі ворог? Якщо в мене немає мирної угоди, але в нас є зупинка, припинення вогню, і є сильні гарантії безпеки, що Путін не піде знову, для чого мені порушувати це? Наша позиція абсолютно логічна, і на такій основі її підтримують багато наших партнерів», — сказав він.

Реклама

Раніше Зеленський обговорив з Трампом ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки. У США кажуть, що гарантії безпеки для України мають бути надані у форматі, який унеможливить напад РФ.