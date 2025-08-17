Зеленський пояснив, яких гарантій безпеки потребує Україна

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що досі немає чітких подробиць про те, якими будуть гарантії безпеки від Європи та США для стримування Росії від повторної агресії.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Sky News.

Український президент висловив вдячність вдячний Дональду Трампу та США за згоду співпрацювати з Європою, щоб забезпечити Україні гарантії безпеки, але додав, що «немає подробиць про те, як це працюватиме».

«Потрібно щоб безпекові гарантії працювати як 5 стаття НАТО», — наголосив він.

При цьому Зеленський додав, що Україна вважає вступ до ЄС частиною гарантій безпеки.

Нагадаємо, раніше видання CNN повідомило, що президент США Дональд Трамп обговорив з європейськими партнерами можливість надання Україні гарантій безпеки за підтримки США та Європи у разі досягнення мирної угоди.

За інформацією Politico, Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що тривалий мир в Україні повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки, які невдовзі будуть обговорюватися зі США та державами, що входять до так званої коаліції охочих.

За інформацією американського видання Axios, на саміті з президентом США Дональдом Трампом російський президент Володимир Путін погодився обговорити гарантії безпеки України після війни, запропонувавши Китай як одного з можливих гарантів.