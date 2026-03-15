Зеленський пояснив, навіщо переговірник Путіна їздив до США

Володимир Зеленський / © Getty Images

Візит спеціального посланця Путіна Кирила Дмитрієва до США пов’язаний з пом’якшенням санкцій, і не пов’язаний із закінченням війни.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я думаю, що приїзд Дмитрієва пов’язаний з пом’якшенням санкцій. І все. Він не пов’язаний із закінченням війни. Була відтермінована тристороння зустріч, але Дмитрієв прилетів у Маямі. Ми знаємо, що це не перша зустріч щодо питання санкцій. І я вважаю, що вони дотиснули до цього результату. Частково», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 11 березня спецпредставник президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який вважається ключовим комунікатором Кремля із Вашингтоном, прибув до США для переговорів з американською адміністрацією.

Напередодні стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа пом’якшити санкції проти РФ.