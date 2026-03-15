- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 621
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський пояснив, навіщо переговірник Путіна їздив до США
Візит Кирила Дмитрієва відбувся після недавньої заяви американської влади про готовність послабити санкції проти російської нафти.
Візит спеціального посланця Путіна Кирила Дмитрієва до США пов’язаний з пом’якшенням санкцій, і не пов’язаний із закінченням війни.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».
«Я думаю, що приїзд Дмитрієва пов’язаний з пом’якшенням санкцій. І все. Він не пов’язаний із закінченням війни. Була відтермінована тристороння зустріч, але Дмитрієв прилетів у Маямі. Ми знаємо, що це не перша зустріч щодо питання санкцій. І я вважаю, що вони дотиснули до цього результату. Частково», — сказав Зеленський.
Нагадаємо, 11 березня спецпредставник президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який вважається ключовим комунікатором Кремля із Вашингтоном, прибув до США для переговорів з американською адміністрацією.
Напередодні стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа пом’якшити санкції проти РФ.