Зеленський пояснив, навіщо потрібна його особиста зустріч з Путіним

Зеленський пояснив потребу в переговорах з Путіним / © ТСН

Реклама

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання.

Про це він сказав в інтерв’ю Чеському радіо.

Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою до переговорів за участю Росії та Сполучених Штатів, наголосивши, що Європа має бути присутня на ключових етапах.

Реклама

Однак він наголосив, що територіальні питання не можуть бути вирішені лише технічними групами.

«Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання», — сказав український президент.

Він додав, що Україна розраховує на гарантії безпеки як від Сполучених Штатів, так і від Європи, а також на прогрес у напрямку членства в ЄС. Ці елементи є частиною ширшої 20-пунктової програми для припинення війни, яка також включає масштабний пакет реконструкції.

Хоча 2027 рік згадувався як бажаний цільовий рік для вступу України до ЄС, Зеленський сказав, що остаточні рішення залежатимуть від згоди між міжнародними партнерами та ратифікації парламентами.

Реклама

Нагадаємо, 28 січня помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо готовий зустрітися з російським диктатором. При цьому він запевнив, що росіяни гарантують українському лідеру безпеку.

Президент України Володимир Зеленський виключив можливість проведення прямих переговорів із очільником Кремля Володимиром Путіним на території Росії або Білорусі. За його словами, запрошення до Москви є лише політичною грою тих, хто насправді не хоче домовлятися про закінчення війни.