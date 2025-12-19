ТСН у соціальних мережах

Зеленський пояснив потребу в польських МіГ-29

Президент наголосив на критичній потребі України в польських винищувачах МіГ-29, які є готовими до використання і не вимагають тривалого навчання пілотів.

Анастасія Павленко
Зеленський і Навроцький

Зеленський і Навроцький / © Associated Press

Україна очікує рішення Польщі щодо надання винищувачів МіГ-29.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з польським лідером Навроцьким.

Президент України наголосив, що підготовка пілота на F-16 займає від 8 місяців до півтора року — і на цей час пілот «випадає» із захисту нашої країни.

«Різниця між усіма F‑16 і МіГ‑29 для нас лише в тому, щоб не втрачати нашого пілота, тому що на МіГ‑29 навчатися не потрібно, бо наші люди навчені. У цьому й було питання. Питання не в дефіциті літаків, питання в дефіциті пілотів», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Польща пропонувала збивати російські ракети, що прямують в її бік за умови підтримки цього рішення Північноатлантичним альянсом.

Утім, НАТО відмовилося підтримати цю ініціативу, і тоді Україна звернулася до Польщі з проханням надати їй літаки МіГ-29, щоб збивати російські ракети самостійно. Це прохання Варшава відкинула.

Після того, за словами Зеленського, він домовився з генеральним секретарем НАТО, на той час Єнсом Столтенбергом, що в Польщі діятиме так звана поліцейська місія.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав «із розумінням ставитися» до критики президента Зеленського щодо відмови Варшави передати Києву літаки МіГ-29.

«Це була більша спонтанна заява про те, як іде війна, і про відносини України з багатьма країнами. Не те, щоб президент спеціально накинувся на Польщу, але Україна перебуває у складній ситуації і теж припустилася помилок», — наводить його слова «Польське радіо».

Водночас Сікорський наголосив, що Польща має «власні потреби в обороні, і уряд насамперед має тримати цю війну якомога далі від кордонів Польщі».

