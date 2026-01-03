Зеленський пояснив причину гучних кадрових змін

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив причини кадрових перестановок на ключових державних посадах, зокрема, призначення нового голови ОПУ та міністра оборони.

Про це він сказав журналістам на брифінгу.

Призначення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду міністра оборони Зеленський пояснив тим, що у разі продовження війни, українська армія повинна дуже швидко стати максимально технологічною.

«Є великі плюси в системності у Дениса Анатолійовича Шмигаля і є швидкість щодо технологічності у Михайла Федорова… Чекати півроку ще і думати, а може вдасться, а може не вдасться, я не хочу і не буду… Кандидатури, які ви бачите… було вже заздалегідь зрозуміло, що саме вони можуть очолити ту чи іншу позицію», — сказав президент.

Призначення головою Офісу президента ексочільника ГУР Міноборони Кирила Буданова пояснив необхідністю посилити переговорну команду щодо мирного врегулювання в Україні.

«У мене є діючий NSA [радник з національної безпеки] Умєров, у нього є пан Кислиця і пан Бевз. Пан Кислиця є першим заступником міністра закордонних справ, а його буде звільнено з цієї позиції. Він стане першим заступником голови Офісу президента. Голова Офісу президента Кирило Олексійович Буданов. Бевз працює тут. Моя переговорна група повністю, включаючи секретаря РНБО Умєрова, вона сьогодні повністю в цій будівлі», — пояснив Зеленський.

За його словами, відбувається формування двох треків — переговорного, який працюватиме на закінчення війни, та військового — на той випадок, якщо Росія відмовиться від мирного процесу і продовжуватиме свою агресію.

Щодо можливого звільнення з посади голови СБУ Василя Малюка президент нагадав, що усі кадрові призначення передбачають ротації.

«Усіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити», — уникнув прямої відповіді на запитання Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні, 2 січня, президент України Володимир Зеленський призначив на посаду керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Того ж дня у вечірньому зверненні президент повідомив, що запропонував кандидатуру віцепрем’єра Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Тоді ж стало відомо, що міністр оборони Денис Шмигаль стане наступним віцепрем’єром — міністром енергетики України.

Сьогодні, 3 січня, президент Зеленський повідомив, що перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента.