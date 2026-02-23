Зеленський пояснив, що буде перемогою України у війні

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога України полягає не тільки в поверненні територій, а й у збереженні людей і незалежності.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

«Перемога означає відновлення нормального життя для українців та припинення вбивств. Я вважаю, що зупинити (Володимира Путіна — ред.) сьогодні і не допустити окупації України — це перемога для всього світу», — зазначив президент.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не може повернути окуповані території зараз і назвав причину. Він пояснив, що зробити це зараз — означає втратити мільйони людей, і це занадто висока ціна.

«Ми це зробимо. Це абсолютно зрозуміло. Це лише питання часу. Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей — мільйони людей — тому що російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не вистачить людей, ви їх втратите. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого», — сказав він.