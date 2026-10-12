Зеленський пояснив, що насправді штовхає вгору світові ціни на дизель

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що зростання світових цін на дизельне пальне не пов’язане з українськими ударами по російській паливній інфраструктурі. За його словами, ключовим чинником є ситуація навколо Ормузької протоки.

Про це Володимир Зеленський заявив в ефірі Fox News.

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«Усі розуміють, що ціни на дизельне пальне не залежать від наших ударів по об'єктах дизельної інфраструктури в Росії. Усі розуміють, що це залежить від блокування Ормузької протоки», — сказав Зеленський.

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Крім того, президент заявив, що США варто було б укласти дизельну угоду з Україною, оскільки саме вона вирішує, які російські НПЗ працюють і які судна з російською нафтою можуть курсувати в морі.

Дизельна угода Трампа з Росією

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального до США та на світовий ринок. За оголошеними домовленостями, Росія має поставити понад 300 тисяч тонн дизелю одразу, ще 500 тисяч тонн — у листопаді, а згодом можливі додаткові партії.

Паралельно адміністрація Трампа тисне на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах. У Вашингтоні пов'язують українські атаки на НПЗ зі скороченням пропозиції дизелю на світовому ринку та зростанням цін у США. За даними ЗМІ, українську сторону також попереджали про можливі наслідки для обміну американськими розвідданими.

Видання Financial Times писало, що США навіть погрожували зупинити механізм закупівлі американської зброї для України, щоб змусити Київ припинити далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі.

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Водночас ситуацію на паливному ринку загострила й війна на Близькому Сході та проблеми з постачанням через Ормузьку протоку. Частина аналітиків називає саме близькосхідну кризу одним із ключових чинників подорожчання.

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