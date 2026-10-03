Зеленський пояснив, що стоїть за словами Путіна про "втрату державності": ціль — не Донбас

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви Володимира Путіна про те, що Україна нібито "втрачає державність".

Під час Гельсінського безпекового форуму Зеленський заявив, що такі слова, на його думку, демонструють справжню мету російської війни проти України.

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Президент нагадав, що ще 2005 року Путін називав розпад Радянського Союзу однією з найбільших геополітичних катастроф XX століття. За словами Зеленського, це дозволяє зрозуміти, чого прагне російське керівництво.

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"Його ціль — не схід України, його ціль — не Донбас, його ціль — окупація всієї нашої держави", — заявив Зеленський.

Він також звернув увагу, що Путін, говорячи про найбільші трагедії минулого століття, робив акцент саме на розпаді СРСР, а не на світових війнах чи Чорнобильській катастрофі. Це Зеленський назвав показовим для розуміння російської політики.

Напередодні під час виступу на засіданні клубу "Валдай" Путін знову говорив про розпад Радянського Союзу, стверджував, що Україна нібито не здатна існувати самостійно, а також заявляв про "втрату державності".

На ТСН.ua вже детально розбирали його виступ на "Валдаї", зокрема заяви про війну, ядерну зброю, Україну, Януковича та майбутній світовий порядок.

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