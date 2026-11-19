Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Україна завдала удару по Кримському мосту у відповідь на систематичне руйнування Росією української інфраструктури. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю NBC News 18 листопада

За словами президента, Росія протягом війни знищувала українські мости й залізниці, а цього року зробила атаки на інфраструктуру однією зі своїх цілей. Зеленський наголосив, що Україна мусила відповісти, і назвав удар по переправі «абсолютно легітимною» відповіддю.

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Президент також заявив, що після війни «цей міст у будь-якому разі не залишиться», та додав, що росіянам слід розуміти: «Крим — наша земля». Головною метою України він назвав припинення війни та досягнення миру.

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Атака на Кримський міст 17 листопада — подробиці

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада українські Сили оборони атакували Кримський міст, внаслідок чого впала арка автомобільної частини переправи. Президент Володимир Зеленський повідомив, що це результат сьомого етапу багатотижневої спільної операції СБУ та Генштабу, під час якої спершу знищували російську ППО, радари та РЕБ. Для удару застосували низку озброєнь, зокрема дрони «Паляниця», «Рута», ракети «Нептун», «Фламінго».

Експерти наголошують, що швидкий ремонт пошкодженої частини Кримського мосту неможливий через загрозу українських дронів для плавучих кранів. Руйнування спричинить в окупованому Криму фактичну блокаду, створивши загрозу дефіциту пального та змусивши РФ перенаправляти військову логістику на вразливий сухопутний коридор, що суттєво послабить південне угруповання ворога.

Крім того, уламки конструкції перекрили судноплавний Керч-Єнікальський канал, надовго заблокувавши вихід із Азовського моря та зупинивши експорт зерна й нафтопродуктів із річкових і морських портів регіону.

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