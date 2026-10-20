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Зеленський пояснив, за якої умови Україна братиме участь у переговорах про своє майбутнє
Під час пресконференції в Осло Зеленський наголосив на необхідності участі України в переговорах про своє майбутнє та прокоментував можливу зустріч трьох держав.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які переговори щодо майбутнього України мають відбуватися за участю української сторони. Він також уточнив, що йдеться про тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії, а не про переговори між Вашингтоном, Москвою і Пекіном.
Про це Зеленський заявив під час пресконференції в Осло після зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом.
«Якщо йдеться про Україну та наше майбутнє, це прийнятно лише тоді, коли ми сидимо за столом переговорів. Це абсолютно зрозуміло», — наголосив він.
Зеленський пояснив, які переговори має на увазі
Глава держави уточнив, що говорив про можливу тристоронню зустріч на рівні лідерів України, США та РФ.
Водночас він прокоментував і можливість переговорів між президентом США Дональдом Трампом, російським лідером Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном.
«Я не знаю, що вони планують обговорювати на тристоронній зустрічі між Америкою, Китаєм і Росією. Це вже їхня справа», — зазначив Зеленський.
Так, він підкреслив, що домовленості, які стосуються майбутнього України, не можуть ухвалюватися без участі Києва.
Що відомо про зустріч Трампа з Путіним і Сі Цзіньпіном
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп готовий зустрітися з Сі та Путіним на саміті АТЕС у листопаді, щоб обговорити закінчення війни Росії проти України без самої України. Це саме те, про що давно мріють у Кремлі.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що були розмови про таку зустріч.
Тим часом західні ЗМІ пишуть про наслідки останнього розвороту Трампа проти України.