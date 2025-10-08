- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський похвалився результатами у знищенні російської ППО та погодив нові операції проти РФ
Президент похвалив СБУ за результати ударів по ППО РФ.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо роботи Служби безпеки України та поділився результатами бойових операцій проти російських окупантів.
Про це повідомляє пресслужба президента у Telegram.
«Хороша доповідь керівника Служби безпеки України Василя Малюка. Детально обговорили бойову роботу служби. Дякую всім задіяним воїнам», — зазначив Зеленський.
За словами керівника СБУ, Василя Малюка, особливо ефективними є українські далекобійні ракети-дрони. Вони демонструють високі результати у знищенні російських комплексів ППО та інших цілей.
«Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО», — підкреслив Малюк.
Окрему увагу приділили діям воїнів Центрального спеціального підрозділу «А» СБУ на Покровському напрямку, де окупанти отримали наказ штурмувати позиції українських військ будь-якою ціною.
«Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки. Загалом за минулий місяць воїни ЦСО „А“ СБУ ліквідували 3028 окупантів — по кожному з них маємо відповідну верифікацію.», — повідомив Малюк.
