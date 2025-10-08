Зеленський похвалився результатами у знищенні російської ППО та погодив нові операції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо роботи Служби безпеки України та поділився результатами бойових операцій проти російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба президента у Telegram.

«Хороша доповідь керівника Служби безпеки України Василя Малюка. Детально обговорили бойову роботу служби. Дякую всім задіяним воїнам», — зазначив Зеленський.

За словами керівника СБУ, Василя Малюка, особливо ефективними є українські далекобійні ракети-дрони. Вони демонструють високі результати у знищенні російських комплексів ППО та інших цілей.

«Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО», — підкреслив Малюк.

Окрему увагу приділили діям воїнів Центрального спеціального підрозділу «А» СБУ на Покровському напрямку, де окупанти отримали наказ штурмувати позиції українських військ будь-якою ціною.

«Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки. Загалом за минулий місяць воїни ЦСО „А“ СБУ ліквідували 3028 окупантів — по кожному з них маємо відповідну верифікацію.», — повідомив Малюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, Росія модернізувала підхід до атак і тепер дрони й ракети працюють у зв’язці, щоб виснажити систему протиповітряної оборони України та зробити удари більш руйнівними.