Зеленський "помирився" з прем'єром Словаччини і запросив до Києва: яка причина

Володимир Зеленський і Роберт Фіцо. Архівне фото / © Офіс президента України

Реклама

Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який до цього регулярно робив скандальні заяви на адресу глави нашої держави і України в цілому.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Президент наголосив, що і він, і Фіцо зацікавлені в цьому, щоб між Словаччиною та Україною були «сильні відносини».

Реклама

За словами Зеленського, Фіцо запевнив його, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу.

Своєю чергою Зеленський запросив премʼєр-міністра Словаччини з візитом до Києва та отримав його запрошення приїхати до Братислави.

«Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком», — підсумував президент.

Раніше керівник ОП Кирило Буданов розповів, чому зараз Словаччина все частіше критикує Україну, але раніше надавала повну підтримку.

Реклама

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністр Словаччини несподівано змінив свою позицію щодо України та різко розкритикував нове керівництво Угорщини.

Новини партнерів