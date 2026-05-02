ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
496
Час на прочитання
1 хв

Зеленський "помирився" з прем'єром Словаччини і запросив до Києва: яка причина

Фіцо неочікувану запевнив Україну у підтримці української євроінтеграції та готовності поділитися досвідом вступу до ЄС.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Коментарі
Володимир Зеленський і Роберт Фіцо. Архівне фото

Володимир Зеленський і Роберт Фіцо. Архівне фото / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який до цього регулярно робив скандальні заяви на адресу глави нашої держави і України в цілому.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Президент наголосив, що і він, і Фіцо зацікавлені в цьому, щоб між Словаччиною та Україною були «сильні відносини».

За словами Зеленського, Фіцо запевнив його, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу.

Своєю чергою Зеленський запросив премʼєр-міністра Словаччини з візитом до Києва та отримав його запрошення приїхати до Братислави.

«Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком», — підсумував президент.

Зеленський під час телефонної розмови з Фіцо

Зеленський під час телефонної розмови з Фіцо

Раніше керівник ОП Кирило Буданов розповів, чому зараз Словаччина все частіше критикує Україну, але раніше надавала повну підтримку.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністр Словаччини несподівано змінив свою позицію щодо України та різко розкритикував нове керівництво Угорщини.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
496
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie