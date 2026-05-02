Зеленський "помирився" з прем'єром Словаччини і запросив до Києва: яка причина
Фіцо неочікувану запевнив Україну у підтримці української євроінтеграції та готовності поділитися досвідом вступу до ЄС.
Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який до цього регулярно робив скандальні заяви на адресу глави нашої держави і України в цілому.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
Президент наголосив, що і він, і Фіцо зацікавлені в цьому, щоб між Словаччиною та Україною були «сильні відносини».
За словами Зеленського, Фіцо запевнив його, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу.
Своєю чергою Зеленський запросив премʼєр-міністра Словаччини з візитом до Києва та отримав його запрошення приїхати до Братислави.
«Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком», — підсумував президент.
Раніше керівник ОП Кирило Буданов розповів, чому зараз Словаччина все частіше критикує Україну, але раніше надавала повну підтримку.
Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністр Словаччини несподівано змінив свою позицію щодо України та різко розкритикував нове керівництво Угорщини.