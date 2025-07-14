Зеленський пообіцяв Келлогу "повну інформацію" й чекає підтримки в тиску на РФ

Зеленський та Келлог / © Twitter/Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна надасть спецпредставнику США Кіту Келлогу повний масив даних про поточну ситуацію на фронті, очікуючи від США ефективного тиску на Росію.

Про це йшлося у вечірньому зверненні глави держави Володимира Зеленського, яке опублікували у соціальних мережах.

За словами Зеленського, цього тижня відбудуться перемовини щодо продовження підтримки України. Він також доручив головкому Сирському й начальнику Генштабу Гнатову надати Келлогу інформацію про російські сили та українські перспективи.

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Крім того, планується низка зустрічей Келлога з українськими спецслужбами, зокрема з СБУ та розвідкою. Президент підкреслив: "інформація буде повна". Він додав, що розраховує на "повне розуміння" Сполученими Штатами того, "що можна зробити заради примусу Росії до миру".

Спецпредставник Дональда Трампа, генерал Кіт Келлог, має прибути до Києва 14 липня 2025 року на тижневий візит, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог заявив, що російські атаки на Україну за останні тижні стали настільки масштабними, що кількість загиблих серед мирних жителів порівнюють з жертвами Другої світової війни. “Це має зупинитися!” — наголосив він.