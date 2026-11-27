Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський попередив, що зима 2026–2027 років може стати найважчою для України за час повномасштабної війни через постійні російські атаки та виснаження інфраструктури.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

Реклама

«Так, це важка, важка зима для людей, і величезні виклики з ППО, з „Петріотами“, з мостами. Тепер вони (росіяни. — Ред.) хочуть відрізати два береги (Дніпра. — Ред.) — це означає відрізати людей, і саме тому нам потрібно дивитися на лікарні, що вони мають працювати, неважливо, де ви живете — на лівому чи на правому боці річки», — зазначив він.

Реклама

«Ми маємо захищати наші міста. Люди мають повне право виїжджати, якщо хочуть. Це їхній вибір. Звісно, вони вільні у своєму рішенні й можуть переїжджати до інших міст. Це прикро, але ми повинні рятувати їхні життя. Але все це стосується лінії фронту, наших міст і столиці. Так, вони хочуть, щоб ми втекли, безумовно. Саме цього вони й прагнуть: зруйнувати всі міста, особливо ті, що розташовані близько до східної частини нашої країни, хоча не лише там», — додав він.

Що готує Росія українцям взимку — останні новини

Експерти наголошують, що Володимир Путін, найімовірніше, знову спробує використати зиму як зброю, завдаючи ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі. Експосол США в НАТО Курт Волкер вважає, що «фюрер» буде намагатися максимально посилити тиск на країну.

Водночас, за словами Волкера, нині Україна значно краще підготовлена до відбиття балістичних атак, ніж була торік. Він вважає, що захист енергетики цього опалювального сезону буде ефективнішим, хоча загроза масованих ударів залишається високою.

«Путін на довгостроковому шляху до поразки. Він не може встигати за втратами на полі бою. Україна руйнує потужності з переробки та експорту нафти, що виснажує бюджет Кремля. Путін боротиметься стільки, скільки зможе, не ризикуючи російською державою, але його можливості продовжувати це робити стають обмеженими», — пояснив Волкер.

Реклама

Генеральна директорка українського виробника дронів «Fire Point» Ірина Терех заявляє, що країна повинна реалістично оцінювати загрозу, з якою доведеться зіткнутися в найближчі місяці. Атаки на енергетичну інфраструктуру можуть стати найскладнішим викликом війни. Особливо — з огляду на гостру нестачу систем протиповітряної оборони.

Раніше президент Зеленський зробив заяву про два сценарії розвитку війни на зиму. З його слів, йдеться або про мирні переговори з Росією, або про подальшу ескалацією війни. Водночас він наголосив, що українська влада розглядає завершення війни шляхом переговорів як пріоритетний сценарій.

Прем’єр Сергій Корецький заявив, що Україна має бути готовою до тривалої війни з Росією та планувати розвиток держави, виходячи з максимально критичного сценарію.

Новини партнерів

Новини партнерів