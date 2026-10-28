Зеленський попередив про “нову Ялту”: що може стояти за зустріччю США, Китаю та РФ

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський застеріг від можливого формату зустрічі США, Китаю та Росії, який міг би перетворитися на спробу нового розподілу сфер впливу. За його словами, найбільше у такому саміті зацікавлена саме Москва.

Про це глава держави розповів під час спілкування з представниками медіа 27 жовтня, повідомили кореспонденти ТСН.

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«Про що можуть говорити Китай, Росія, Америка — на сьогодні точно не визначено. Безумовно, будуть говорити про Близький Схід. Безумовно, будуть говорити про Україну», — сказав Зеленський.

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Водночас президент наголосив, що не хотів би повторення сценарію, який він назвав «Ялтою — 2, 3, 4».

«Дуже не хочеться, щоб це була “Ялта — 2, 3, 4”, коли йде перерозподіл впливу. Я б навіть сказав не впливу, а думок — що можна так перерозподілити», — заявив він.

За словами Зеленського, сучасний світ суттєво відрізняється від того, яким він був під час Другої світової війни, тому домовитися про його поділ між трьома державами вже неможливо.

«Сьогодні ми маємо інший світ, фрагментарний світ дуже сильно відрізняється від світу Другої світової війни як до, так і після. Зовсім інший технологічний світ. Тому, я думаю, неможливо просто зробити такий перерозподіл між трьома. Хоча Росія дуже хоче», — зазначив президент.

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Зеленський вважає, що саме Росія найбільше зацікавлена у проведенні такого саміту.

«Я б звернув увагу на те, хто більше за всіх хоче цієї зустрічі. Я вважаю, що після Аляски це буде друга така дипломатична, серйозна перевага Росії, якщо все відбудеться саме так, як зараз “вкидають” росіяни щодо своїх бажань про нову “Ялту”», — сказав він.

На думку президента, Китай, навпаки, має найменше причин підтримувати такий формат.

«Я думаю, що Росія хоче більше за всіх. Я думаю, менше за всіх хоче Китай. Я просто не бачу вигоди для Китаю і точно бачу вигідність цього формату для Росії», — заявив Зеленський.

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Водночас Україна хотіла б провести власну зустріч в Абу-Дабі раніше, ніж можливі переговори США, Китаю та Росії.

«Подивимося, що це буде за зустріч. Ми б дуже хотіли, щоб наша зустріч в Абу-Дабі була до цього», — підсумував президент.

Що мають на увазі під «новою Ялтою»

Йдеться про Ялтинську конференцію 4–11 лютого 1945 року, коли президент США Франклін Рузвельт, прем’єр Британії Вінстон Черчилль і радянський лідер Йосип Сталін зустрілися в Криму та домовлялися про завершення Другої світової війни і повоєнний устрій Європи.

Серед ключових тем були майбутнє Німеччини, Польщі та інших країн Східної Європи, створення ООН і розподіл сфер впливу після війни. Домовленості фактично закріпили значний вплив СРСР у Східній Європі, хоча Москва водночас обіцяла проведення вільних виборів у звільнених країнах.

Тому вислів «нова Ялта» сьогодні використовують як політичну метафору сценарію, за якого кілька великих держав намагаються домовитися про майбутнє інших країн і розподіл сфер впливу без їхньої повноцінної участі.

Що відомо про можливу зустріч Трампа, Путіна та Сі

Дональд Трамп заявляв, що готовий обговорювати завершення війни в Україні з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном, не виключаючи переговорів без участі Володимира Зеленського.

За даними The Diplomat, Москва найбільше зацікавлена у тристоронньому саміті та розглядає його як можливість повернути Росії статус одного з ключових глобальних гравців. Аналітики ISW також вважають, що Кремль може використовувати такий формат для просування власних умов щодо України.

Водночас Пекін поки не підтвердив готовності до такої зустрічі. Китай раніше наполягав, що до мирного процесу мають бути залучені і Київ, і Москва, тому переговори про майбутнє України без її участі можуть суперечити публічній позиції КНР.

У The Diplomat зазначають, що навіть сам факт переговорів Путіна на одному рівні з президентами США та Китаю міг би стати дипломатичним успіхом для Кремля та послабити міжнародну ізоляцію Росії.

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