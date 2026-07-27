Зеленський попередив про нову масштабну загрозу від Путіна

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Російський «фюрер» Володимир Путін готує нову масштабну мобілізацію в Росії, залучивши до війни сотні тисяч військових. Такий сценарій становитиме значну небезпеку.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News.

Глава держави вважає — те, що Кремль здатен відправити на фронт сотні тисяч військових створить серйозну небезпеку для України.

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Під час розмови Зеленський ще раз підтвердив свою переконаність у тому, що Путін припинить бойові дії лише в тому випадку, якщо він зазнає поразки.

«Ми намагалися зробити так, щоб цей виклик стосувався й росіян; інакше вони не відчуватимуть, що війна точиться всюди… Саме тому ми почали робити все, щоб відповісти і повернути цю війну до Росії, звідки вона прийшла до нас. Саме том розпочали удари по середніх і глибоких цілях — саме для того, щоб відповісти», — заявив президент України.

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