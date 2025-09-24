Зеленський попередив про нову небезпеку, що насувається: що заявив

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський попередив світових лідерів про нову небезпеку, пов’язану зі штучним інтелектом у збройних системах.

Про це він заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Зеленський наголосив, що розвиток дронів, керованих штучним інтелектом, становить величезну загрозу. Він припустив, що незабаром такі технології можуть потрапити до рук терористичних груп чи картелів.

«Не так багато часу пройде, коли з’являться дрони, що будуть один одного збивати, нападати на критичну інфраструктури абсолютно самостійно, без участі людини. За винятком тих людей, які контролюватимуть систему штучного інтелекту», — зауважив президент України.

Президент України закликав світ до термінових дій. За його словами, людство переживає «найбільш руйнівні перегони озброєнь в історії». Зеленський наголосив, що без реальних гарантій безпеки та міжнародної співпраці світ не зможе ефективно протистояти новим загрозам.

«Нам потрібні глобальні правила щодо того, де може застосовуватися штучний інтелект в системах озброєнь. Це так само терміново, як і зупинення поширень ядерної зброї. Нам потрібно відновити міжнародну співпрацю», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що міжнародні норми не працюють повною мірою, якщо немає впливових партнерів, які відстоюють їх на ділі. За його словами, навіть їхня підтримка стає неефективною без зброї, яка вирішує, хто виживе.

Також у американській політиці щодо України знову стався крутий поворот. Коментарі президента США Дональда Трампа, що часто змінюються, вже не дивують. У вівторок Трамп припустив, що Україна може повернути всі окуповані території, що суперечить його попередній позиції, коли він заявляв, що Україні варто поступитися землею.