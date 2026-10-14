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Зеленський попередив про "велику помилку Маска", яка коштуватиме багатьох життів українців
Володимир Зеленський заявив, що помилка Ілона Маска призведе до численних втрат українців.
Президент Володимир Зеленський звернувся до Ілона Маска з проханням відновити роботу терміналів Starlink для українських військових.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю британському телеведучому Піту Моргану.
На його думку, рішення Маска обмежити швидкість роботи терміналів для Сил оборони є «великою помилкою».
«Це велика помилка. Вона призведе до численних людських втрат. Тому моє послання Ілону Маску полягає в тому, що я дуже сподіваюся, що це лише помилка. Можливо, якась серйозна технічна проблема, я не знаю. Але ми просимо поновити його роботу. І я думаю, що це буде чесно та по-партнерськи», — сказав він.
Нагадаємо, 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink, які поширюються на «військовий пакет» послуг StarShield. Сергій Стерненко повідомив, що зв’язок почав зникати на терміналах під час руху на великій швидкості, через що було зірвано низку важливих місій.
У Кремлі радісно відреагували на обмеження Starlink в Україні.