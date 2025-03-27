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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський попередив, що чекає на Трампа в разі послаблення санкцій проти Росії

Пом'якшення санкцій не спрацює – Путін не йде на поступки, а використовує слабкість. Зеленський звернувся до Трампа із застереженням.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідерові США Дональду Трампу не слід пом'якшувати санкції проти Росії. Адже в такому разі російський диктатор Володимир Путін вважатиме Трампа слабким і зробить наступний крок.

Про це повідомляє Le Figaro.

Зеленський сказав, що Трамп намагався встановити хороші дипломатичні відносини з Росією. Однак, за словами українського лідера, з такою людиною, як Путін, цей метод не працює. Так само не спрацює і пропозиція про пом'якшення санкцій в обмін на поступки з боку президента Росії.

"Путін – не та людина, яка може бути вдячною. Якщо Дональд Трамп послабить санкції проти Росії, він зробить тільки один висновок: він – слабкий президент, і тому може перейти до наступного кроку", – висловив думку український лідер.

Він також додав, що Путін живе під тиском 24 години на добу, і що в Росії немає опозиції – ні у Кремлі, ні за його межами.

"Протягом 25 років його метою було збереження і зміцнення своєї влади. Він зробив це, вбиваючи своїх супротивників. Але також розділяючи Європу, США і європейців між собою. Тому що він не може битися з усіма. Він програє. А якщо він програє, то втратить і свою владу, свій Кремль", – висловився Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що США розглядають можливість скасування частини санкцій проти Росії в обмін на перемир’я у Чорному морі.

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