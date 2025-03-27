- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 608
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський попередив, що чекає на Трампа в разі послаблення санкцій проти Росії
Пом'якшення санкцій не спрацює – Путін не йде на поступки, а використовує слабкість. Зеленський звернувся до Трампа із застереженням.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідерові США Дональду Трампу не слід пом'якшувати санкції проти Росії. Адже в такому разі російський диктатор Володимир Путін вважатиме Трампа слабким і зробить наступний крок.
Про це повідомляє Le Figaro.
Зеленський сказав, що Трамп намагався встановити хороші дипломатичні відносини з Росією. Однак, за словами українського лідера, з такою людиною, як Путін, цей метод не працює. Так само не спрацює і пропозиція про пом'якшення санкцій в обмін на поступки з боку президента Росії.
"Путін – не та людина, яка може бути вдячною. Якщо Дональд Трамп послабить санкції проти Росії, він зробить тільки один висновок: він – слабкий президент, і тому може перейти до наступного кроку", – висловив думку український лідер.
Він також додав, що Путін живе під тиском 24 години на добу, і що в Росії немає опозиції – ні у Кремлі, ні за його межами.
"Протягом 25 років його метою було збереження і зміцнення своєї влади. Він зробив це, вбиваючи своїх супротивників. Але також розділяючи Європу, США і європейців між собою. Тому що він не може битися з усіма. Він програє. А якщо він програє, то втратить і свою владу, свій Кремль", – висловився Зеленський.
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що США розглядають можливість скасування частини санкцій проти Росії в обмін на перемир’я у Чорному морі.
Читайте також:
ЄС висунув головну умову для зняття санкцій з Росії – на що має піти Кремль
ЄС продовжить тиск на Росію до виведення її військ з України — Гіппер
РФ порушуватиме домовленості за першої нагоди: дипломат назвав важелі тиску на Кремль