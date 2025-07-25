Зеленський попросить у ЄС гроші на зарплати військовим: раніше там відмовляли

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до європейських партнерів із проханням допомогти фінансово у питанні підвищення грошового забезпечення для українських військових, які боронять країну від російської агресії. Це крок, спрямований на подолання дефіциту новобранців.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Зеленського під час розмови з журналістами.

«Раніше європейці відмовлялися фінансувати виплату зарплат нашим військовим, погоджуючись лише на постачання зброї. Але самі наші військові можуть бути тією зброєю, що захищає всіх», — зазначив президент України.

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На тлі виснаження суспільства війною і зниження підтримки мобілізаційних заходів уряд розглядає можливість стимулювання добровольців значними грошовими виплатами за контрактну службу.

Підвищення виплат українським військовим суттєво збільшить тиск на держбюджет, дефіцит якого торік перевищив 20% від ВВП через величезні військові видатки. Україна значною мірою покладається на міжнародну фінансову допомогу, проте донори поки не погоджуються безпосередньо фінансувати військові витрати.

Незважаючи на вимоги Міжнародного валютного фонду, який надає Україні програму кредитування на суму близько 16 млрд доларів, скоротити дефіцит, уряд не планує підвищувати податки. Про це в інтерв’ю Bloomberg News заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, наразі міжнародні донори гарантували лише близько половини з 75 млрд доларів, необхідних Україні на покриття бюджету протягом наступних двох років.

Зі слів Зеленського, Україні щорічно потрібно 25 млрд доларів для виробництва дронів, систем радіоелектронної боротьби та ракет, щоб ефективно стримувати російську агресію. Це, ймовірно, спричинить зростання дефіциту бюджету до 65 млрд доларів 2026 року.

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Президент України повідомив, що вже почав переговори з цього питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єром Великої Британії Кіром Стармером і представниками США.

«Це дуже складна тема», — зазначив Зеленський.

За його словами, українські підприємства вже запустили виробництво дронів-перехоплювачів, однак для розширення масштабів виробництва терміново потрібно 6 млрд доларів.

Президент також зазначив, що США погодилися закуповувати дрони українського виробництва, і наразі Україна прагне укласти контракт на суму від 10 до 30 млрд доларів. Вести переговори доручено міністру оборони Денису Шмигалю, секретарю РНБО Рустему Умєрову та раднику президента Олександру Камишіну.

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Нагадаємо, у травні народний депутат Ярослав Железняк інформував, що Україні не вистачає 400 млрд грн на оборонні видатки, тому уряду та Верховній Раді влітку доведеться внести зміни до держбюджету. Водночас, як заявляв політик на той момент, критичної загрози для виплат військовим немає.

В середині липня заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив, що держава спільно з європейськими партнерами шукатиме шляхи для збільшення зарплат військових.