Зеленський попросив США допомогти провести вибори в Україні за "60–90 днів"

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський запевнив, що готовий до виборів, як цього вимагає Трамп, але має два питання.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів у режимі аудіоповідомлень.

За його словами, для того, щоб провести вибори, є два невирішені питання.

«Передусім безпека, як це провести, як це зробити під ударами, під ракетами. Щодо наших військових питання, як вони будуть голосувати, ви це знаєте, не хочу повторювати. І друге питання — законодавча основа для легітимності проведення виборів», — пояснив він.

Зеленський прокоментував вимоги Трампа якйнайшвидше провести вибори в Україні.

«І оскільки це питання сьогодні порушує президент США, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів», — запевнив він.

Президент звернувся до США та європейських партнерів з проханням забезпечити безпеку для проведення виборів.

«І тоді наступні 60–90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність», — сказав він.

Крім того, Зеленський пообіцяв звернутися до Верховної Ради, зокрема до провладної фракції «Слуга народу», з проханням підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ про вибори під час воєнного стану.

«Я завтра буду в Україні. Я очікую пропозиції від партнерів, очікую пропозиції від наших депутатів і готовий іти на вибори», — запевнив президент.

Водночас він уточнив, що питання проведення виборів в Україні — це «питання українського народу, а не народів інших держав».

Раніше у Брюсселі прокоментували нову ініціативу Дональда Трампа щодо якнайшвидшого проведення виборів в Україні.

Нагадаємо, у WSJ повідомляли, що на переговорах у Маямі делегації обговорювали проведення виборів в Україні.

Раніше в лютому цього року Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів».