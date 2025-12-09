- Дата публікації
Зеленський попросив США допомогти провести вибори в Україні за "60–90 днів"
Зеленський відповів, чи будуть вибори під час воєнного стану, та запевнив, що готовий до них.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що готовий до виборів, як цього вимагає Трамп, але має два питання.
Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів у режимі аудіоповідомлень.
За його словами, для того, щоб провести вибори, є два невирішені питання.
«Передусім безпека, як це провести, як це зробити під ударами, під ракетами. Щодо наших військових питання, як вони будуть голосувати, ви це знаєте, не хочу повторювати. І друге питання — законодавча основа для легітимності проведення виборів», — пояснив він.
Зеленський прокоментував вимоги Трампа якйнайшвидше провести вибори в Україні.
«І оскільки це питання сьогодні порушує президент США, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів», — запевнив він.
Президент звернувся до США та європейських партнерів з проханням забезпечити безпеку для проведення виборів.
«І тоді наступні 60–90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність», — сказав він.
Крім того, Зеленський пообіцяв звернутися до Верховної Ради, зокрема до провладної фракції «Слуга народу», з проханням підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ про вибори під час воєнного стану.
«Я завтра буду в Україні. Я очікую пропозиції від партнерів, очікую пропозиції від наших депутатів і готовий іти на вибори», — запевнив президент.
Водночас він уточнив, що питання проведення виборів в Україні — це «питання українського народу, а не народів інших держав».
Раніше у Брюсселі прокоментували нову ініціативу Дональда Трампа щодо якнайшвидшого проведення виборів в Україні.
Нагадаємо, у WSJ повідомляли, що на переговорах у Маямі делегації обговорювали проведення виборів в Україні.
Раніше в лютому цього року Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів».