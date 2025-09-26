Зеленський попросив у Трампа ракети Tomahawk: що відповів президент США

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Офіс президента України

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський звернувся до свого американського колеги Дональда Трампа з проханням надати ракети Tomahawk під час приватної бесіди на полях Генеральної Асамблеї ООН. За словами Зеленського, така сучасна зброя могла б змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для укладення мирної угоди.

Про це повідомляє The Telegraph.

Кілька джерел кажуть, що прохання президента України пролунало під час «надзвичайно позитивної зустрічі» двох лідерів. Після розмови Зеленський повідомив, що Трамп поставився прихильно до його прохання щодо далекобійних крилатих ракет, які дали б змогу Києву завдавати ударів по цілях у Москві.

Реклама

Дипломатичні кола також розповіли, що державний секретар США Марко Рубіо поінформував європейських партнерів, що зміну риторики Трампа стосовно України варто сприймати «якомога позитивніше». Крім того, Рубіо начебто зазначив, що американський лідер «дуже злий» на Путіна через ігнорування його зусиль покласти край війні в Україні.

Наразі невідомо, чи вдасться Зеленському домогтися постачання Tomahawk від США. З дальністю до 1500 миль (2400 км) і бойовою частиною близько 450 кг ця крилата ракета значно перевершує за можливостями будь-які аналогічні далекобійні системи, які передавали Києву західні союзники.

Раніше схожий запит був відхилений адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена. Цей запит входив до 10-пунктового «Плану Перемоги», який Зеленський представив наприкінці каденції Байдена. Тоді надання такої зброї вважали занадто ризикованим, оскільки вона могла б уражати об’єкти в Москві та потенційно обходити найсучасніші російські системи ППО, що могло б призвести до ескалації.

Однак Зеленський сказав Axios, що під час їхньої зустрічі цього тижня Трамп нібито відповів: «ми над цим працюватимемо». Також повідомляють, що президент США погодив механізм, за яким європейські уряди оплачуватимуть будь-які постачання американської зброї Україні.

Реклама

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан назвав запит логічним продовженням після надходження до України озброєнь типу британських Storm Shadow.

«Логіка проста і зрозуміла. Якщо Росія має далекобійні крилаті ракети, то Україна повинна мати аналогічні можливості, щоб уражати цілі на такій самій глибині», — наголосив він.

Кузан також зауважив: «Якщо хтось каже, що це неможливо, нагадаю: зовсім нещодавно нам відмовляли в танках, а постачання F-16 довго погоджували. Наша мета залишається незмінною: усі наявні типи озброєнь мають бути доставлені до України якнайшвидше».

Зауважимо, в липні Трамп заявляв, що не планує передавати Україні ракети дальнього радіусу дії. Щоправда, напередодні риторика американського лідера різко змінилася: про ракети не йшлося, однак він узявся стверджувати про здатність Києва повернути всі свої території та критикувати Росію з вимогами закінчити війну.

Реклама

Напередодні в інтерв’ю Зеленський сказав, що Трамп підтримав право України на удари по російській енергетиці у відповідь на ідентичні атаки з боку РФ. Глава держави також сказав, що для ударів Україна хоче отримати додаткове озброєння, щоб пришвидшити закінчення війни. Зеленський загадково акцентував, що Трамп знає, яка «одна річ» потрібна Україні.