Зеленський попросив Захід про один Patriot до літа: що кажуть союзники

Система ППО Patriot

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У Брюсселі 11 квітня відбулося засідання «Рамштайну», під час якого було оголошено про виділення рекордної військової допомоги Україні в розмірі 21 мільярда євро.

Під час засідання очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники намагаються задовольнити запит Києва на системи ППО, передає «24 Канал».

Пісторіус наголосив, що зараз партнери шукають системи ППО для України «по всьому світу».

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Що сказав Пісторіус

Міністр розповів, що його колега Рустем Умєров і президент Зеленський раніше повідомили партнерам, що їм потрібна одна система ППО Patriot до літа. А у тривалій перспективі цих систем потрібно більше.

Пісторіус уточнив, що Німеччина вже надала Україні чотири повні системи Patriot і зараз більше надати не може. Берлін перебуває в очікуванні постачання систем для себе. Тому союзники наразі скрізь шукають для Києва засоби ППО.

До слова, Німеччина повідомила про виділення нового військового пакету для України. Туди увійдуть чотири системи ППО IRIS-T та десятки ракет для Patriot.

Нагадаємо, Пісторіус стривожив заявою про можливість миру в Україні в найближчій перспективі.