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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський порівняв Байдена і Трампа у контексті війни в Україні

Зеленський вказав на те, що Байден не зміг припинити війну, а от Трампові це під силу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Новина була доповнена додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський порівняв попереднього президента США Джо Байдена і чинного лідера Дональда Трампа у контексті підходу до війни.

Про це глава держави висловився у ефірі американського телеканалу Newsmax.

За словами Зеленського, головна відмінність Байдена і Трампа — їхній підхід до припинення війни в Україні. Так, попередній очільник Білого дому не зміг завершити бойові дії.

«Найголовніше — я не хочу нікого критикувати. Я вдячний Америці за всю допомогу під час цієї війни. Америка підтримувала нас, і я завжди говорив, що ми вдячні Білому дому, вдячні за двопартійну підтримку», — сказав президент України.

Він також подякував, що підтримка збоку США була від першого дня повномасштабної війни і триває досі.

«Але президент Байден не зміг закінчити цю війну. Я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде головна різниця», — сказав Зеленський.

До слова, нещодавно ексголовнокомандувач ЗСУ, нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний дорікнув Байдену за нерішучість його адміністрації щодо війни. За словами Залужного, США зволікали з рішеннями, побоюючись поразки Росії, і це призвело до затяжної війни.

Зауважимо, напередодні Трамп дав Росії 50 днів на укладення мирної угоди з Україною. В іншому разі, США запровадять вторинні санкції — 100%-ві тарифи для головних торговельних партнерів країни-агресорки.

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