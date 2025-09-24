Зеленський порівняв Молдову з Грузією і застеріг Європу від помилки

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна надати Молдові реальну допомогу, аби не допустити повторення ситуації, коли світ проігнорував потребу підтримати Грузію після нападу Росії.

Про це він заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

«Для Європи підтримати Молдову багато не вартуватиме, а от не зробити цього — матиме набагато вищу ціну, тому ЄС має допомогти Молдові фінансами, енергетичною підтримкою, не лише словами чи політичним жестами», — сказав він.

За його словами, Молдова захищається знову від російського втручання «і ми допомагаємо Молдові, а Росія намагається зробити з Молдови те, що колись Іран зробив з Ліваном, а глобальна реакція знову таки недостатня», — розповів президент.

«Ми вже втратили Грузію у Європі. Права людини, європейський характер системи державного управління занепадають. Залежна від Росії багато років Білорусь. Європа не може дозволити зараз втратити Молдову. Дуже важливо пам’ятати, як світ проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу Росії. Ми втратили той момент. Для Європи підтримати Молдову багато не коштуватиме. А не зробити цього матиме на багато вищу ціну. Саме тому Європейський Союз має допомогти Молдові вже тепер фінансами, енергетичною підтримкою — не лише словами чи політичними жестами. Ми не можемо забувати про захист прав народів і нації», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Служба зовнішньої розвідки Росії стверджує, що країни НАТО начебто готують військову активність у прикордонних з Молдовою регіонах.