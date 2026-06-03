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Зеленський поскаржився генсеку НАТО на темпи постачання зброї та анонсував таємні внески від 6 країн
Зеленський заявив про брак темпів постачання зброї через програму PURL.
Швидкість та обсяги постачання зброї до України від західних партнерів наразі залишаються недостатніми.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.
Глава держави подякував міжнародним партнерам та особисто генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за продовження роботи оборонної програми PURL.
«Зараз у травні внески є, внески були, будуть внески і в червні. І це дуже важливо, і є підтвердження. Але швидкість постачання через PURL, обсяг недостатній. І це також факт. Потрібні додаткові кроки», — вважає Зеленський.
Під час зустрічі Зеленський і Рютте окреслили п’ять ключових напрямків подальшої роботи. Першим і головним пріоритетом визначено безумовне продовження програми PURL та залучення до неї нових країн-інвесторів. Зокрема, 6 країн офіційно підтвердили, що зроблять нові фінансові внески у PURL. Назви цих держав та конкретні обсяги коштів не розголошуються, оскільки це непублічна інформація.
«Треба купувати те, що можна купити у США. Сьогодні всі країни підтвердили, що PURL є пріоритетом. Так само, як і наш новий формат DronDeals, ми рухаємось з партнерами, щоб зробити цей формат повністю дієвим», — підсумував Зеленський.
Що таке PURL. Prioritized Ukraine Requirements List — це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням. Члени НАТО фінансують закупівлю озброєння та обладнання американського виробництва у США.
Нагадаємо, на цій же пресконференції Зеленський заявив, що Україна може отримати системи Patriot раніше 2030 року.