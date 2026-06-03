Зеленський поскаржився генсеку НАТО на темпи постачання зброї та анонсував таємні внески від 6 країн

Володимир Зеленський і Марк Рютте / © Офіс президента України

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Швидкість та обсяги постачання зброї до України від західних партнерів наразі залишаються недостатніми.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Глава держави подякував міжнародним партнерам та особисто генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за продовження роботи оборонної програми PURL.

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«Зараз у травні внески є, внески були, будуть внески і в червні. І це дуже важливо, і є підтвердження. Але швидкість постачання через PURL, обсяг недостатній. І це також факт. Потрібні додаткові кроки», — вважає Зеленський.

Під час зустрічі Зеленський і Рютте окреслили п’ять ключових напрямків подальшої роботи. Першим і головним пріоритетом визначено безумовне продовження програми PURL та залучення до неї нових країн-інвесторів. Зокрема, 6 країн офіційно підтвердили, що зроблять нові фінансові внески у PURL. Назви цих держав та конкретні обсяги коштів не розголошуються, оскільки це непублічна інформація.

«Треба купувати те, що можна купити у США. Сьогодні всі країни підтвердили, що PURL є пріоритетом. Так само, як і наш новий формат DronDeals, ми рухаємось з партнерами, щоб зробити цей формат повністю дієвим», — підсумував Зеленський.

Що таке PURL. Prioritized Ukraine Requirements List — це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням. Члени НАТО фінансують закупівлю озброєння та обладнання американського виробництва у США.

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Нагадаємо, на цій же пресконференції Зеленський заявив, що Україна може отримати системи Patriot раніше 2030 року.

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