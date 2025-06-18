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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський поспілкувався із президентом Світового банку: подальша підтримка України та оцінка збитків

Президент Зеленський провів зустріч з Ажаєм Бангою для посилення міжнародної підтримки та відновлення України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський зустрівся та обговорив із президентом групи Світового банку Аджаєм Бангою подальшу допомогу в підрахунку завданих Україні збитків та підготовку відповідних звітів.

Про це йдеться у повідомленні глави української держави Володимира Зеленського у Telegram.

Він розповів, що обстріли з боку РФ стають іще жорстокішими, тому так важливо збільшувати зусилля для об’єднання глобальних ресурсів на підтримку України.

Окрему увагу приділили розвитку енергетичного сектору та проєктам відбудови України.

“Дякую пану президенту та всій групі Світового банку за надану фінансову допомогу. Це дуже важливо для економічної стабільності України в боротьбі з російською агресією”, — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський достроково завершує візит до Канади після масованого удару по Києву та від’їзду Дональда Трампа із саміту.

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