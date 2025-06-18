Зеленський поспілкувався із президентом Світового банку: подальша підтримка України та оцінка збитків

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся та обговорив із президентом групи Світового банку Аджаєм Бангою подальшу допомогу в підрахунку завданих Україні збитків та підготовку відповідних звітів.

Про це йдеться у повідомленні глави української держави Володимира Зеленського у Telegram.

Він розповів, що обстріли з боку РФ стають іще жорстокішими, тому так важливо збільшувати зусилля для об’єднання глобальних ресурсів на підтримку України.

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Окрему увагу приділили розвитку енергетичного сектору та проєктам відбудови України.

“Дякую пану президенту та всій групі Світового банку за надану фінансову допомогу. Це дуже важливо для економічної стабільності України в боротьбі з російською агресією”, — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський достроково завершує візит до Канади після масованого удару по Києву та від’їзду Дональда Трампа із саміту.