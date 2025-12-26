Зеленський поспілкувався з Рютте перед переговорами у США: про що домовилися

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна та НАТО готуються до максимально продуктивних переговорів у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

«Скоординували наші позиції напередодні зустрічей у Флориді, і ми маємо бути максимально продуктивними цими днями, як і завжди. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. І будемо працювати надалі оперативно, щоб усі необхідні документи були підготовлені якнайшвидше», — зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що напрацювання спільних позицій є критично важливим для стабільності не лише України, а й усієї Європи. Крім того, президент поділився з Генсеком НАТО подробицями своїх останніх переговорів із командою Дональда Трампа та розкрив ключові деталі цього процесу.

Нагадаємо, українська та американська переговорні команди досягли значного прогресу у підготовці базового документа з 20 пунктів, що містить гарантії безпеки та план економічного відновлення України. Сторони готуються до майбутніх перемовин у Сполучених Штатах, не припиняючи дипломатичну роботу навіть у період різдвяних свят.

Раніше повідомлялося, Володимир Зеленський заявив про майже повну готовність 20-пунктного мирного плану.