Зеленський поспілкувався з Трампом щодо Орбана: до чого дійшли

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп пообіцяв допомогти Україні у подоланні блокування вступу до Євросоюзу, яке ініціює прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Про це він сказав під час Саміту з розширення ЄС.

Зеленський повідомив, що обговорив із Трампом дії Віктора Орбана, який гальмує просування України до членства в ЄС.

«Ми говорили про блокування з боку лідера Угорщини, і я запитав президента Трампа, чи підтримає він мене у тому, щоб допомогти нам. Він сказав, що зробить усе, що у його силах», — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що позиція Угорщини не відображає настроїв решти європейських держав, які підтримують інтеграційний курс України.

За словами Зеленського, Дональд Трамп визнає право України бути частиною Європи та розуміє стратегічний вибір українського народу.

«Ми це обговорювали. Він розуміє, що це — вибір українців, і Україна є частиною Європи: географічно, політично та історично. І щонайважливіше — наші громадяни цього прагнуть», — наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна має широку підтримку серед держав-членів ЄС, які визнають важливість її європейської перспективи.

Президент висловив упевненість, що попри спроби Будапешта блокувати процес розширення, Європейський Союз продовжить рух до прийняття України до свого складу.

Нагадаємо, Угорщина активно працює над створенням нового альянсу в ЄС разом із Чехією та Словаччиною для формування єдиної, скептичної до України позиції. Як підтвердив радник Віктора Орбана Балаш Орбан, Будапешт налагоджує тісну співпрацю з Андреєм Бабішем та Робертом Фіцо, свідомо виключаючи з блоку проукраїнську Польщу. Метою цього нового «Вишеградського» союзу є узгоджений опір політиці Брюсселя, подібно до того, як це було під час міграційної кризи 2015 року.