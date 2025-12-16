Зеленський поспілкувався з Трампом: стало відомо, на які безпекові документи розраховує Україна

Зеленський і Трамп / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав особисту розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, під час якої обговорювалися всі ключові етапи переговорного процесу.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

«Ми сьогодні розмовляли з президентом Сполучених Штатів Америки, з президентом Трампом. Ми з ним особисто спілкувалися про всі ці кроки. Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемося», — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, між українською та американською сторонами вже відбулося три-чотири раунди переговорів. Частина з них проходила на полях саміту за участі команд обох країн, у тому числі без безпосередньої участі президента України.

«Ми розраховуємо на п’ять документів. Частина з них стосується гарантій безпеки, які мають бути проголосовані та затверджені Конгресом США», — наголосив Зеленський.

Він уточнив, що йдеться про механізм, подібний до «п’ятої статті» НАТО, тобто дзеркальний до неї формат безпекових зобов’язань.

«Там, де існує “п’ята поправка”, як у НАТО, тобто дзеркальна п’ятій статті. І це буде проголосовано Конгресом. Про це є домовленості, і це дуже важливо», — підкреслив президент.

Раніше у Вашингтоні заявляли про прогрес у переговорах щодо України, зокрема у розв'язанні найскладніших територіальних питань. Американська сторона також повідомляла, що до безпекового блоку проєкту угоди включено всі елементи, які, на думку США, необхідні Україні для відчуття безпеки.

Крім того, за даними американських представників, під час консультацій відбулося зближення позицій між Києвом і Вашингтоном щодо ситуації навколо Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією.

Також нагадаємо, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” запланували на 16 грудня 2025 року. Зустріч відбудеться в режимі онлайн.