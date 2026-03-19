Зеленський потішив заявою про переговори щодо закінчення війни, але стривожив низкою фактів

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливе поновлення тристоронніх переговорів за участю Києва, США та Росії щодо завершення війни вже ближчим часом.

Про це глава держави повідомив у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

Тристоронні переговори можуть поновитися

«Останні кілька днів ми отримували сигнали від американської сторони про те, що переговори можуть незабаром поновитися. Але з яким настроєм російська сторона прийде на переговори цього разу?» — зауважив Зеленський.

Президент наголосив, що багато залежить від спільних дій, аби Росія не відчула посилення своїх позицій перед новим раундом переговорів. Йдеться не лише про ситуацію навколо Ірану, яка впливає на зростання світових цін на нафту.

По-перше, за словами Зеленського, росіяни спостерігають активне застосування ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Затоки, що може створити у них враження про можливий дефіцит таких ракет в Україні.

«Друге: 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії у глухому куті. Він міг би продовжити тиск на Росію, змушуючи її рухатися до реального миру. Третє: Сполучені Штати пом’якшили деякі санкції проти Росії, і це приносить значні кошти у воєнний бюджет Путіна», — розповів глава держави.

Крім того, вже третій місяць не функціонує ключова фінансова гарантія безпеки для України від Європи — пакет кредитної допомоги обсягом 90 млрд євро, розрахований на цей і наступний роки. За словами Зеленського, цей ресурс має критичне значення для захисту життів.

«І п’ятий пункт: навіть сьогодні ми не знаємо напевно, чи буде ця підтримка розблокована», — додав президент.

Напередодні Зеленський попередив, що війна в Ірані гальмує мирний процес в Україні та відсуває переговори на другий план. Президент має «дуже погане передчуття» щодо впливу цієї ескалації, тому закликав Захід до єдності. Він висловив сподівання на координацію дій між США та Великою Британією, оскільки розбіжності серед союзників та близькосхідний конфлікт безпосередньо послаблюють дипломатичну й військову підтримку України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 19 березня заявив, що переговори про завершення війни між РФ та Україною наразі на «ситуативній» паузі. Він сказав, що Москва очікує на відновлення тристоронніх зустрічей, щойно США як посередник узгодять свій графік і зможуть приділити більше часу українським справам.