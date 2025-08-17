ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Зеленський сказав, чи відомі йому деталі розмови Трампа й Путіна

Наразі Зеленський не знає достеменно, що обговорювали Трамп і Путін.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не знає деталей розмови американського лідера Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Український головнокомандувач хоче, щоб вони були озвучені йому та лідерам ЄС.

«Не знаю, про що реально говорили Путін і Трамп, я хочу, щоб президент Трамп сказав деталі мені і європейським лідерам», — заявив Зеленський.

Доповнюється…

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie