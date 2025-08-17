Зеленський сказав, чи відомі йому деталі розмови Трампа й Путіна

Президент України Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський не знає деталей розмови американського лідера Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Український головнокомандувач хоче, щоб вони були озвучені йому та лідерам ЄС.

«Не знаю, про що реально говорили Путін і Трамп, я хочу, щоб президент Трамп сказав деталі мені і європейським лідерам», — заявив Зеленський.

Доповнюється…