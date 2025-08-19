Зеленський повідомив, чи зустрінеться з Путіним

Президент України / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зв’язався «з російською стороною», що запропонувала провести двостороннюю зустріч у форматі Україна-Росія, а потім тристоронню: Україна-Росія-США. Проте деталі і дату зустрічі поки не погодили.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час брифінгу після зустрічей у Білому домі.

«Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч, а потім тристоронню. Ми готові до всіх форматів», — повідомив він.

Але чи говоритимуть Зеленський та кремлівський очільник Путін, не повідомлено.

«З США ми проговорювали питання, що всі сторони мають продемонструвати бажання закінчення війни. Це дипломатична зустріч на рівні лідерів», — повідомив Володимир Зеленський.

Якщо жодна сторона не буде демонструвати такого бажання, додав Зеленський, то дії України будуть відповідні.

«Ми будемо просити США відповідно діяти. Ми розуміємо, які формати можуть бути, тому напевно є можливість, що все ж таки наша зустріч відбудеться», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 18 серпня, у Білому домі відбулася історична зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Тим часом західний журналіст Барак Равід повідомив, що переговори між президентами України та Росії планують організувати вже до кінця цього місяця.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонував Путіну та розпочав підготовку до переговорів із Зеленським.