Президент України Володимир Зеленський повідомив про основні напрямки бойових дій та втрати російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби голови держави у Telegram.

У своєму зверненні він повідомив результати доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, ключовим напрямком активності російської армії залишається Покровський напрямок, де окупанти зазнають найбільших втрат. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання на Донеччині та методично знищують ворога.

Зеленський розповів, що загалом за вісім місяців 2025 року російські війська втратили понад 290 тисяч осіб убитими та важкопораненими, при цьому на Донеччині вони не змогли реалізувати жодного стратегічного завдання. На ряді ділянок фронту тривають стабілізаційні заходи, а підрозділи постійно поповнюють «обмінний фонд» України.

Окремо ві зазначив, що детально проаналізовано ситуацію на Запорізькому напрямку, а також у прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Українські сили готові до активних дій та нових діпстрайків для захисту країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пропагандистські ресурси РФ розповсюдили звіт начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про підсумки «весняно-літньої кампанії 2025 року». Українська сторона розцінює цей документ як приклад цілеспрямованої дезінформації, що покликана надати хибне враження про успіхи російських військ, хоча реальна ситуація на фронті демонструє протилежне.