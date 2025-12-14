Зеленський повідомив деталі "мирного плану": чому він сподобається не всім

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план щодо України не сподобається всім. Головне — щоб документ був справедливим, дієвим і не дозволяв нову агресію Росії.

Про це сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів онлайн.

Зеленський наголосив: план не буде таким, щоб догодити всім сторонам.

«Безумовно, є багато компромісів, але головне — щоб він працював на користь України», — зазначив президент.

За словами глави держави, останні коментарі та зміни щодо плану були узгоджені із Сполученими Штатами Америки. Українська сторона прагне, щоб план був реальним механізмом для завершення війни, а не просто декларацією на папері.

«Мій пріоритет — щоб план був справедливим для України і водночас не залишав Росії можливості розпочати третю агресію», — підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що документ має стати важливим кроком для стабілізації безпеки у регіоні.

Зеленський не розкрив усіх деталей плану, проте наголосив, що Україна відстоюватиме свої інтереси та не піде на компроміс, який загрожує національній безпеці.

Нагадаємо, Зеленський підготував відповідь на «мирний план» Дональда Трампа у форматі «Так, але…».

Зеленський погодився з баченням миру США, водночас зберігши політичну довіру в Україні. Основна увага приділялася контролю над неокупованими територіями Донецької області та забезпеченню моніторингу та справедливості.

Раніше Київ уже застосовував таку тактику, відмовляючись від поспішного підписання угод для досягнення вигідніших умов.