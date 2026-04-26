Зеленський повідомив, на що витратять рекордний кредит від ЄС

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Позику у розмірі 90 мільярдів євро від Євросоюзу Україна використає на потреби армії та підготовку до зими. Україна розраховує, що перший транш буде надано якомога швидше.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

«Йдеться про кілька траншів. Безумовно, перший транш ми будемо націлювати на внутрішнє виробництво захисту України.І не тільки захисту. Тобто дрони і весь цей напрямок. Друга історія — це енергетика. Як ми говорили про це, що нам потрібно захистити все, що встигнемо, все, що зможемо.Потрібно максимально це зробити і готуватись до зими», — сказав він.

Нагадаємо, ЄС розблокував кредит Україні на 90 мільярдів євро.

За словами Зеленського, Україна розраховує отримувати фінансування протягом 2026–2027 років, а перший платіж очікується вже у травні-червні.

Разом із грошима ЄС ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії. Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що стратегія залишається незмінною: допомагати Україні та водночас послаблювати воєнну машину агресора.

19 березня Угорщина та Словаччина заблокували виділення Україні кредиту на 90 млрд євро, влаштувавши демарш на саміті в Брюсселі.

Однак невдовзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що незважаючи на блокування з боку Угорщини, ЄС надасть Україні 90 млрд євро кредиту на 2026–2028 роки.