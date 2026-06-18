Зеленський повідомив про домовленості з НАТО щодо ППО: що хоче отримати Україна

Зеленський І Рютте / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові домовленості з партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами глави держави, під час переговорів сторони обговорили реалізацію рішень, яких вдалося досягти разом із союзниками під час саміту G7 Summit 2026. Ключовою темою стала робота над посиленням захисту України та отриманням від США ліцензій на виробництво засобів протиповітряної оборони.

Окремо Зеленський наголосив на важливості програми PURL, яка допомагає Україні захищати життя громадян. За його словами, наразі триває робота над наповненням програми новими внесками, а постачання антибалістичних ракет має відбуватися максимально швидко.

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Також президент подякував Марку Рютте за запрошення на майбутній саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі. Україна, за словами Зеленського, працюватиме над тим, щоб зустріч стала результативною для посилення обороноздатності держави.

«Працюємо над тим, щоб зробити саміт результативним для захисту України», — зазначив Зеленський.

Саміт НАТО-2026 в Анкарі — чого очікувати

Нагадаємо, у травні Рютте підтвердив, що запросив Зеленського на липневий саміт НАТО в Анкарі. Тоді генсек Альянсу також високо оцінив дії українських сил на фронті, зазначивши, що ситуація стабілізується, Україна поступово повертає території, а позиції Росії слабшають.

За даними Politico, на саміті країни НАТО можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні на 70 млрд євро. За пропозицією Німеччини, сума складатиметься з 30 млрд євро кредиту ЄС та 40 млрд євро двосторонніх зобов’язань союзників. Механізм має забезпечити прозорість та справедливий розподіл витрат. Київ наполягає, що кошти мають бути спрямовані на пріоритетні потреби фронту: ППО, дрони, ракети та далекобійні боєприпаси.

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