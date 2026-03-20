Зеленський повідомив про нові запити від США щодо допомоги на Близькому Сході

Володимир Зеленський / © Facebook/Володимир Зеленський

Доповнено додатковими матеріалами

Українські команди вже працюють із п’ятьма державами щодо протидії «Шахедам», є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових.

Про це у п’ятницю, 20 березня, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Рустема Умєрова секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

«Детально говоримо з партнерами на всіх необхідних рівнях. Наші команди вже працюють із п’ятьма державами щодо протидії „Шахедам“ — надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових», — повідомив президент.

Зеленський додав, що також опрацьовуються запити і європейських партнерів, сили яких базуються в цьому регіоні.

Нагадаємо, Зеленський вже повідомляв, що Україна розглядає можливість надання експертизи щодо збиття ударних дронів типу «Shahed» країнам Близького Сходу. Також президент повідомив, що діалог із партнерами у цьому питанні вже триває.

Президент наголошував, що подібні безпілотники використовуються не лише проти України, а й у конфліктах на Близькому Сході, зокрема під час атак на військові об’єкти та бази союзників США. На його думку, це свідчить про більш активне поширення військових технологій та посилення загроз у регіоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що використання українських безпілотників на Близькому Сході не потрібне США, паралельно анонсувавши швидке закінчення конфлікту з Іраном.

Проте політолог Володимир Горбач бачить у цих заявах більше політики, ніж реального розв’язання проблеми. На його думку, війну в Ірані неможливо швидко завершити без наземної операції.