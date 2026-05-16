Зеленський повідомив про новий удар РФ з боку Молдови: Кремль вже шукає солдатів

Володимир Зеленський

Росія зробила черговий провокаційний крок, спрямований на дестабілізацію ситуації в регіоні, спростивши можливість отримання російського громадянства для вихідців із Придністровʼя. Такими діями Кремль не лише намагається знайти нових солдатів для своєї армії, а й відкрито зазіхає на суверенітет Молдови.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За словами глави держави, рішення Москви щодо примусової чи спрощеної паспортизації окупованого регіону Молдови має винятково цинічну підпліку. Отримання російського паспорта автоматично тягне за собою військовий обов’язок перед країною-агресоркою.

«Крок специфічний і означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обовʼязок. Це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї. Вони у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що присутність російського військового контингенту та активне розташування спецслужб РФ на території Придністровʼя — це прямий виклик для національної безпеки нашої держави, адже Україна кровно зацікавлена в стабільній та сильній Молдові.

З огляду на нову загрозу, українське керівництво вже розпочало розробку плану протидії російському гібридному впливу на кордонах. Відповідні завдання отримали як дипломатичний корпус, так і силові відомства.

«Я доручив МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування», — заявив Зеленський.

Наразі українське зовнішньополітичне відомство готує офіційні контакти з Кишиневом для координації подальших кроків захисту регіональної безпеки.

Нагадаємо, Росія продовжує посилювати свій вплив у невизнаному Придністров’ї — сепаратистському регіоні Молдови, де від початку 1990-х років перебуває російський військовий контингент. Кремль зберігає політичну та військову присутність у регіоні, попри офіційне визнання територіальної цілісності Молдови.

Також російська влада ухвалила рішення про спрощене надання громадянства жителям Придністров’я, скасувавши для них частину стандартних вимог, зокрема щодо проживання в РФ та підтвердження знання російської мови.

Також, раніше ми писали, що в Україні посилюють захист кордону з Придністров’ям. Наразі військові перевіряють зведення фортифікацій, рокадних доріг та зон стримування.

