Зеленський повідомив про перші результати переговорів у Женневі щодо мирного плану США

Володимир Зеленський

Обговорення американського мирного плану, яке відбувається сьогодні, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві за участі представників США, України та Європи, дає підстави сподіватися, що у документі будуть враховані елементи українського бачення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після першого звіту української команди.

«Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України», — зазначив український лідер.

Зеленський зазначив, що українські переговірники продовжують свою роботу.

«Триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди — врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні», — наголосив він.

Нагадаємо, у суботу, 22 листопада, президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбувається у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.