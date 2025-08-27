Зеленський повідомив про призначення посла в США

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом України у США.

Про це йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі глави держави.

«Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне — реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтоном — домовленості наші з Президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері», — зазначив Зеленський.

Реклама

Президент наголосив, що саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України.

«На столі — дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах», — написав він.

Володимир Зеленський висловив вдячність Оксані Маркаровій, яка представляла Україну у Вашингтоні протягом років повномасштабної війни.

«Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді — працювати заради України», — зазначив президент, не уточнивши яку саме посаду він запропонував колишній послині.

Реклама

Нагадаємо, після відставки попереднього уряду 17 липня Ольга Стефанішина, яка була віцепремʼєркою України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністеркою юстиції, поділилася своїми подальшими планами.

Президент України Володимир Зеленський спершу призначив Ольгу Стефанішину спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США.